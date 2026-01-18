Головна Скотч Шоу-біз
Мальта обрала свого учасника Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Виконавець входив до членів професійного журі Мальти на минулорічному конкурсі, а також був глашатаєм у 2022 році
фото: Eurovision World

Переможець відбору з третього разу зумів здійснити свою мрію

Aidan з піснею «Bella» («Красуне») представить Мальту на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначалося в передмові до Malta Eurovision Song Contest 2026, виконавець був одним з головних фаворитів на перемогу. Він виступив у фіналі під десятим номером, і зачарував і публіку, і суддів своїм пронизливим виконанням пісні «Bella». Вражаючим у його виступі став візуальний ефект вихру з пелюсток троянд, який супроводжував зростання драматичності в музичній частині пісні.

У підсумку Aidan фактично гарантував собі перемогу вже на етапі суддівського голосування. Він отримав перевагу в понад 40 балів над своїми найближчими переслідувачами, Matt Blxck та Mark Anthony Bartolo. І хоч Меттью Каруана (Matt Blxck) утретє поспіль виграв глядацьке голосування, Aidan в підсумку програв йому лише 20 балів, зумівши втримати свою перемогу. 

Таким чином Айдан Кассар з третьої своєї спроби представить Мальту на пісенному конкурсі у Відні та стане першим з 2013 року чоловічого соло-виконавця від своєї країни. 

Результати Malta Eurovision Song Contest 2026

  1.  Aidan – «Bella» 283 бали
  2. Matt Blxck – «Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute)» 268
  3. Mychael Bartolo Chircop – «My Sweet Angel» 136
  4. Mark Anthony Bartolo – «Mumenti sbieħ» 87
  5. Matthew Cilia & AfterParty – «Brutality Mentality» 84

Виступ переможця: Aidan – «Bella» («Красуне»)

Без перебільшення один з топових виконавців Мальти Aidan Cassar, більш знаний як просто Aidan, пережив драму на мальтійських відборах двічі. Спершу в 2022 році він зупинився за крок від поїздки на Євробачення, поступившись лише майбутній переможниці Еммі Мускат, а у 2023 році був дискваліфікований за порушення правил просування своєї пісні. 

На фоні цього виконавець вирішив суттєво переосмислити свій шлях на конкурсах. Його дві попередні заявки, «Ritmu» і «Reġina», були більш танцювальними і швидкими, а ось «Bella» є чуттєвою баладою, яка супроводжується цікавим номером. Цікавою така зміна є й тому, що однією зі співавторок є згадана вище Sarah Bonnici, у якої в 2024 році на конкурсі в Мальме була енергійна пісня «Loop» зі складною хореографією. Співак використав у тексті три мови: англійську, мальтійську, а також італійську – саме на основі слів «che bella» («красуне») і будується приспів композиції. 

Нагадаємо, що 17 січня також визначився представник від Молдови на Євробаченні. Satoshi з піснею «Viva Moldova» («Хай живе Молдова») представить Молдову на «Євробаченні-2026» в австрійському Відні. Satoshi зібрав максимальні бали як від національних та міжнародних журі, так і глядачів. 

До слова, обрала свою представницю Чорногорія. Нею стала Tamara Živković, яка з піснею «Nova Zora» була головною фавориткою на перемогу в Montesong. Вона виступила у фіналі під 11-м номером, і показала динамічну постановку з гарним вокалом та хореографією. 

Мальта обрала свого учасника Євробачення-2026
