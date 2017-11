Журнал Rolling Stone назвал лучшие песни 2017 года

Мелодии, под которые танцевала вся планета

Эксперты престижного издания Rolling Stone составили список лучших композиций 2017 года. Первую строчку в нём занял хит Sign of the Times британского певца Гарри Стайлса из группы One Direction. На второй строчке расположился шлягер Homemade Dynamite новозеландской певицы Лорд. А третью позицию занял трек Humble