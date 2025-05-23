Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Павло Зібров: Юрчику, хай лунають тости і хай танцюють гості! З ювілеєм, друже!
фото: скріншот з відео

Павло Зібров заспівав ювіляру пісню та заграв на гітарі

З нагоди 80-річного ювілею видатного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського його давній друг та колега, народний артист України Павло Зібров, привітав іменинника особисто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Павла Зіброва.

«Юрчику, хай лунають тости і хай танцюють гості! З ювілеєм, друже!», – звернувся Зібров до Рибчинського.

Павло Зібров заспівав ювіляру пісню та заграв на гітарі.

Як відомо, видатному українському поетові-пісняру, народному артисту України Юрію Рибчинському 22 травня виповнилося 80 років. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості. Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших.

До слова, серед численних привітань з ювілеєм особливо зворушливим стало звернення співачки Наталії Могилевської, яка назвала Юрія Рибчинського своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя. 

Читайте також:

Теги: Павло Зібров Юрій Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колеги Зінкевича по сцені розповіли, що співак надзвичайно вимогливий до своєї творчості
Василю Зінкевичу – 80. Колеги-артисти поділилися теплими спогадами про суперзірку
1 травня, 17:48
Зіброва побачили в аеропорту
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева
8 травня, 09:16
Батько і син Рибчинські
Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька
21 травня, 22:00
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
Юрію Рибчинському – 80: шлях поета, що створив золоті хіти української естради
Вчора, 08:05
21 травня 2015 року артист отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
Президент відзначив орденом легендарного поета-пісняра Рибчинського
Вчора, 15:18
Юрій Рибчинський та Наталія Могилевська
«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям
Вчора, 15:02

Шоу-біз

Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько
Юрію Рибчинському – 80! Син розказав, як його виховував зірковий батько
Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)
Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)
Переможець Євробачення виступив проти участі Ізраїлю у конкурсі наступного року
Переможець Євробачення виступив проти участі Ізраїлю у конкурсі наступного року
«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям
«Другий батько». Улюблена співачка Юрія Рибчинського привітала легендарного поета з 80-річчям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
27K
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
21K
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
19K
Прихильниця Онуфрія звернулася до українців (відео)
18K
Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua