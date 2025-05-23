Павло Зібров заграв на гітарі для Рибчинського (відео)

Павло Зібров: Юрчику, хай лунають тости і хай танцюють гості! З ювілеєм, друже!

Павло Зібров заспівав ювіляру пісню та заграв на гітарі

З нагоди 80-річного ювілею видатного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського його давній друг та колега, народний артист України Павло Зібров, привітав іменинника особисто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Павла Зіброва.

«Юрчику, хай лунають тости і хай танцюють гості! З ювілеєм, друже!», – звернувся Зібров до Рибчинського.

Павло Зібров заспівав ювіляру пісню та заграв на гітарі.

Як відомо, видатному українському поетові-пісняру, народному артисту України Юрію Рибчинському 22 травня виповнилося 80 років. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості. Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших.

До слова, серед численних привітань з ювілеєм особливо зворушливим стало звернення співачки Наталії Могилевської, яка назвала Юрія Рибчинського своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя.