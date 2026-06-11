Ірина Білик в обіймах загадкового чоловіка: співачка презентувала особливу пісню

Ірина Білик поділилася особистою історією у новій пісні

Народна артистка Ірина Білик випустила нову пісню Mi Amor. Співачка заінтригувала шанувальників тизером пісні ще до її виходу та розповіла, про що її новий трек. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Ірина Білик записала пісню під назвою Mi Amor, що у перекладі українською означає «Моя любов». Авторка розповіла, що її пісня про почуття, які залишають слід у серці на все життя. Зірка впевнена, що в кожної людини протягом життя було кохання, яке вона запам’ятала назавжди. Для співачки така історія знайома та є особливою, тож нею вона поділилася у своїй новій композиції.

«У кожного є свій Mi Amor… Людина, спогад чи почуття, які залишаються в серці назавжди. Сьогодні я ділюся з вами дуже особливою історією – про любов, пам’ять і емоції, що не підвладні часу», – написала народна артистка.

Ірина Білик Mi Amor

Ірина Білик опублікувала свою пісню на всіх музичних майданчиках із загадковою обкладинкою. На фото можна побачити, як жінка з білявим волоссям, як у Ірини Білик, та чоловік із довгим волоссям в обіймах стоять на березі моря.

Рядки із пісні Ірини Білик Mi Amor

фото: скриншот Facebook/bilyk.iryna

Скільки ми не бачились? Рік? Два?

Все ховалися за океанами

В кожного історія нова

Все по іншому, та іншими не стали ми

Ночами п'яними на відстані дзвінка

Без тебе я напівпритомна і напівжива

І ми напевно можем вічно бігати

Але ж від себе нам ніколи не втекти

А можна я у тебе закохаюся знову

Під полуничним небом під нашу боса-нову

А як вона затихне - натиснемо повтор

Мій милий, мій любий, mi amor

Mi amor

Зазначимо, що напередодні релізу пісні Ірина Білик заінтригувала шанувальників тизером до пісні. У ньому вона з’явилася із чоловіком, обличчя якого не було видно.

Чолоік зробив Білик пропозицію, якою вона була здивована. «Так чи ні, цього разу?» – підписала свій допис Білик.

Нагадаємо, український хореограф Дмитро Коляденко та народна артистка Ірина Білик заявили про примирення після сварки. Артисти публічно заявили про налагодження стосунків та обійнялися на сцені. Дмитро Коляденко обійняв свою ексобраницю та навіть підняв її, взявши на руки.