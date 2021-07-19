Звезда «Квартала 95» вышла на сцену со сломанной ногой

Артистка приняла участие в съемках «Вечернего Квартала»

Артистка Квартала «95» Елена Кравец несколько недель назад случайно сломала ногу, но не сдалась и продолжает работать.

Так, знаменитость уже активно участвует в съемках концертов «Вечернего Квартала». Недавно знаменитость снималась в новом концерте и вышла на сцену со сломанной ногой.

Судя по видео, которое обнародовали поклонники Кравец в Instagram, она выступала с тапком на одной ноге, а на второй у нее видно бинт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Кравец (@elenakravetsof)

Поклонники признались, что восхищаются мужеством и упорством своего кумира.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.