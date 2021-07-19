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    Звезда «Квартала 95» вышла на сцену со сломанной ногой

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    Актриса Елена Кравец - Звезда «Квартала 95» вышла на сцену со сломанной ногой
    Актриса Елена Кравец
    instagram.com/elenakravetsof/

    Артистка приняла участие в съемках «Вечернего Квартала»

    Артистка Квартала «95» Елена Кравец несколько недель назад случайно сломала ногу, но не сдалась и продолжает работать.

    Так, знаменитость уже активно участвует в съемках концертов «Вечернего Квартала». Недавно знаменитость снималась в новом концерте и вышла на сцену со сломанной ногой.

    Судя по видео, которое обнародовали поклонники Кравец в Instagram, она выступала с тапком на одной ноге, а на второй у нее видно бинт.

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    Публикация от Елена Кравец (@elenakravetsof)

    Поклонники признались, что восхищаются мужеством и упорством своего кумира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Звезда «Квартала 95» вышла на сцену со сломанной ногой