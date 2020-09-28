Звезда Marvel снялась обнаженной в честь дня рождения и восхитила фанатов



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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу instagram.com/gwynethpaltrow/

Улыбающаяся звезда прикрывает оголенную грудь рукой

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию в честь дня рождения, на которой она запечатлена без одежды, и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует под деревом в саду собственного дома обнаженной, стоя боком к фотографу. Улыбающаяся звезда прикрывает оголенную грудь рукой, а вторую держит около лица. Из аксессуаров на ней — один кожаный браслет.

instagram.com/gwynethpaltrow/

«Сегодня я в костюме, в котором родилась. Спасибо за ваши поздравления!» — написала Пэлтроу в описании к публикации, которая набрала 800 тысяч лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях. «Вау, девушка!», «Если бы у меня было такое тело — я бы ходила голой всегда», «С днем рождения, красотка!», «Королева», «Твой самый лучший наряд», — писали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»