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    Шоу-биз

    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото

    • Розсилка
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото

    Модель отметила, что не была готова к скандалу, который произошел в ее мусульманской семье, когда родственники узнали о ее новой профессии

    Мусульманка бросила работу в банке и разбогатела на продаже откровенных видео, за что в семье ее прозвали проституткой. Об этом сообщает The Sun. 33-летняя Алисия Свитс (Alicia Sweets) работала в банковским консультантом и получала 18 тысяч фунтов стерлингов  в год. «Я не могла избавиться от чувства зависти, когда слышала о деньгах, которые некоторые девушки зарабатывали на взрослых телеканалах», — призналась она. В связи с этим героиня материала решила попробовать себя в роли вебкам-модели. Сейчас, по словам Свитс, в среднем за вечер она получает около 450 фунтов стерлингов , а ее годовой заработок составляет 80 тысяч фунтов стерлингов.

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    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото
    Успешная банкирша бросила работу и разбогатела на пикантных фото

    При этом модель отметила, что не была готова к скандалу, который произошел в ее мусульманской семье, когда родственники узнали о ее новой профессии. «Меня называли кем угодно, от шлюхи до проститутки. Никто не говорит мне этого в лицо, все это происходит за моей спиной или в переписках», — подчеркнула Свитс и добавила, что ее решение поддерживают только одна из сестер и мать. Бывшая работница банка считает, что в 2020 году она может делать все, что ей нравится. «Я не стесняюсь того, что делаю, и не боюсь того, что могут сказать люди. И, конечно, мне нечего стыдиться. Я гордая мусульманка и я горжусь тем, что делаю», — отметила девушка. В сентябре женщина разбогатела на продаже своих пошлых снимков и бросила работу в офисе. Модель Оливия Бланко (Olivia Blanco) рассказала журналистам, что ненавидела ходить в офис и решила зарегистрироваться в соцсети OnlyFans, подписчики которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, сейчас, работая моделью, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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