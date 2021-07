Звезда Marvel забеременела от комика (фото)

Сразу несколько источников из окружения звезды сообщили о грядущем пополнении в семье

36-летняя актриса Скарлетт Йоханссон ждет пополнения в семействе. Из-за этого актриса избегает публичных выходов.

«Обычно Скарлетт проводит большую часть лета в Амагансетте и Монтоке, гуляет с собаками на пляже или забегает в кафе за кофе. Но в этом году она как будто прячется», — рассказали жители Хэмптонса.

Такое поведение Йоханссон объясняется ее желанием скрыть беременность. Сразу несколько источников из окружения звезды сообщили о грядущем пополнении в семье Скарлетт и ее мужа, комика Колина Жоста.

«На самом деле Скарлетт скоро станет мамой. Я знаю, что она взволнована и счастлива, как и Колин», — рассказал инсайдер. «Скарлетт беременна и старается скрыть это. Она практически не дает интервью и не появляется на мероприятиях, посвященных выходу "Черной вдовы", несмотря на релиз», — передает слова другого источника Page Six.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.