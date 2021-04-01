Звезда «Школы» рассказала, как ее изнасиловали в Москве

Артистке было 17 лет

Украинская актриса и модель, звезда сериала «Школа» Лиза Василенко впервые рассказала, как ее изнасиловали в 17 лет. Инцидент произошел в Москве. Там Лиза попала в компанию эскортниц. На дне рождении одной из них Василенко что-то подсыпали в коктейль. О шокирующих вещах девушка рассказала в интервью YouTube-каналу «Пушка».

«У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью, конец — меня тр*хает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти ... Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые», — сказала со слезами на глазах Лиза.

Артистка вспоминает, что она плакала, кричала, насильник встал, он, по словам Лизы, находился под действием каких-то тяжелых препаратов. Мужчина разбил телефон Василенко, а она успела голой выбежать на улицу.

«Останавливается такси, я не знаю, чего ждать в данный момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже. Меня, наверное, тр*хнут, убьют и закопают. Он не нашей национальности. Он сажает меня назад и говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу, лишь бы ты была цела". Тогда я ох*рела, что еще есть люди хорошие», - поделилась Лиза.

Таксист довез Василенко к той девушке, у которой она жила и у которой был день рождения. А та ей заявила, что Лиза унижает ее друзей, подводит их. На следующее утро Лизе привезли в качестве извинения новый IPhone.

«Я была одна. Я не знала, что мне делать. У меня не было на тот период ни друзей. У меня был мой абьюзивний парень, который меня п*здит и родители, которые меня не понимают. У меня никого больше не было», — объяснила Василенко.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.