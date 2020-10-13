Звездные крестины: Макс Барских и Миша Романова впервые показали семейные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка призналась, что сейчас она больше внимания уделяет сыну и своему творчеству, а не личной жизни

Певица Миша Романова в эксклюзивном интервью для Кати Осадчей рассказала о дуэтной песне с Максом Барских, а также поделилась личным о том, общается ли родной отец с ее сыном Мартином и как Макс справляется с обязанностями крестного отца.

Артистка призналась, что сейчас она больше внимания уделяет сыну и своему творчеству, а не личной жизни. Очень знаковой работой Миша считает дуэтную песню «Любовь, не умирай» со своим другом и музыкальным продюсером Максом Барских: «Этот дуэт длинною в жизнь, ведь мы знакомы уже более 15 лет и многое прошли за этот период. Были и счастливые моменты, но и были и такие, что думали больше никогда не будем общаться. Наша работа – это вообще отдельная история «кнута и пряника», причем, кнут я очень часто получаю в студии, ведь Макс очень требовательный в работе».

На вопрос ведущей, рассматривала ли кого-либо еще Миша на роль крестного отца для ребенка, певица ответила, что Макс очень заботливый и хороший крестный, который всегда переживает за своего крестника. «Не так давно, кстати, Мартину исполнилось два года. Мы очень классно отпраздновали День рождения. Макс подарил ему огромный белый автомобиль, - рассказывает Миша. – А вот родной отец не поздравил сына. Мы больше не общаемся, хотя с моей стороны были попытки, но он просто не отвечает на сообщения. В будущем я очень хочу, чтобы у ребенка был папа. Надеюсь, что всё еще впереди».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает