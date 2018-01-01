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    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке

    Певица поделилась впечатлениями с отдыха в экзотической стране
    Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая победила в «Танцах со звездами 2017», отправилась в продолжительный отпуск в Шри-Ланку. Фотографии из наиболее интересных мест, которые артистка посетила в ходе своего путешествия, она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет «Главком». «Непал...
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:47
    • Розсилка
    Наталья Могилевская
    Наталья Могилевская

    Певица поделилась впечатлениями с отдыха в экзотической стране

    Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая победила в «Танцах со звездами 2017», отправилась в продолжительный отпуск в Шри-Ланку. Фотографии из наиболее интересных мест, которые артистка посетила в ходе своего путешествия, она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

    «Непал... Долина Катманду... Гималаи... Мое путешествие заканчивается здесь. Это был очень насыщенный впечатлениями отпуск. Что-то опять изменилось во мне и уже не вернется. Путь продолжается», – подписала фото певица.

    Также она добавила, что процесс написания ее книги подходит к концу. Она уже не будет дополнять ее новыми фактами. Так что в скором времени текст пойдет в печать. Как рассказывала она ранее – в этой книге она откровенно расскажет о своей жизни и творчестве.

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    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке
    Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке

    «Книгу больше не писала. Издам то, что есть. На сегодня это законченное произведение. Как пришло, так и издам. Спасибо этому месяцу! Спасибо Индия, Шри-Ланка, Непал», – добавила Могилевская.

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