Наталья Могилевская опубликовала эффектные фото с отдыха в Шри-Ланке

Певица поделилась впечатлениями с отдыха в экзотической стране

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая победила в «Танцах со звездами 2017», отправилась в продолжительный отпуск в Шри-Ланку. Фотографии из наиболее интересных мест, которые артистка посетила в ходе своего путешествия, она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет «Главком». «Непал...

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Наталья Могилевская

Певица поделилась впечатлениями с отдыха в экзотической стране

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая победила в «Танцах со звездами 2017», отправилась в продолжительный отпуск в Шри-Ланку. Фотографии из наиболее интересных мест, которые артистка посетила в ходе своего путешествия, она опубликовала на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

«Непал... Долина Катманду... Гималаи... Мое путешествие заканчивается здесь. Это был очень насыщенный впечатлениями отпуск. Что-то опять изменилось во мне и уже не вернется. Путь продолжается», – подписала фото певица.

Также она добавила, что процесс написания ее книги подходит к концу. Она уже не будет дополнять ее новыми фактами. Так что в скором времени текст пойдет в печать. Как рассказывала она ранее – в этой книге она откровенно расскажет о своей жизни и творчестве.

«Книгу больше не писала. Издам то, что есть. На сегодня это законченное произведение. Как пришло, так и издам. Спасибо этому месяцу! Спасибо Индия, Шри-Ланка, Непал», – добавила Могилевская.