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    София Ротару опубликовала фото со своего роскошного отдыха на яхте

    Артистка наслаждается отдыхом со своей младшей сестрой
    Легендарная украинская артистка София Ротару выложила на свою страницу в Instagram совместный снимок со своей младшей сестрой Аурикой Ротару. Вместе они отдыхали на Мальдивах. 70-летняя София и 59-летняя Аурика предстают на снимке в белых нарядах. «С Аурикой всегда весело», – подписала она кадр с яхты. Комментаторы завалили
    • Сьогодні, 17:15
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    София Ротару
    София Ротару

    Артистка наслаждается отдыхом со своей младшей сестрой

    Легендарная украинская артистка София Ротару выложила на свою страницу в Instagram совместный снимок со своей младшей сестрой Аурикой Ротару. Вместе они отдыхали на Мальдивах.

    70-летняя София и 59-летняя Аурика предстают на снимке в белых нарядах. «С Аурикой всегда весело», – подписала она кадр с яхты.

    Комментаторы завалили героинь этого снимка восторженными комментариями: «Сестрички! Это счастье! Красавицы!», «Выглядите замечательно», «Ну невозможно восхитительны», «Несравненные», «Самые красивые сестры».

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    Джерело: Сегодня

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