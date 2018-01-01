София Ротару опубликовала фото со своего роскошного отдыха на яхте

Артистка наслаждается отдыхом со своей младшей сестрой

Легендарная украинская артистка София Ротару выложила на свою страницу в Instagram совместный снимок со своей младшей сестрой Аурикой Ротару. Вместе они отдыхали на Мальдивах. 70-летняя София и 59-летняя Аурика предстают на снимке в белых нарядах. «С Аурикой всегда весело», – подписала она кадр с яхты. Комментаторы завалили



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София Ротару

Артистка наслаждается отдыхом со своей младшей сестрой

Легендарная украинская артистка София Ротару выложила на свою страницу в Instagram совместный снимок со своей младшей сестрой Аурикой Ротару. Вместе они отдыхали на Мальдивах.

70-летняя София и 59-летняя Аурика предстают на снимке в белых нарядах. «С Аурикой всегда весело», – подписала она кадр с яхты.

Комментаторы завалили героинь этого снимка восторженными комментариями: «Сестрички! Это счастье! Красавицы!», «Выглядите замечательно», «Ну невозможно восхитительны», «Несравненные», «Самые красивые сестры».

Джерело: Сегодня