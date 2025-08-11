«А мій в Азові»: бригада зворушила мережу роликом про бабусь і онуків (відео)

12-та бригада спеціального призначення «Азов» представила новий ролик із серії «А мій в Азові», цього разу – з бабусями в головних ролях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі бригади.

«Бабусі мріють, аби онуки були поруч із ними, час від часу допомагали по господарству та частіше приїздили у гості. Коли ж онуки беруть на себе відповідальність за долю країни, бабусі мудро зберігають спокій, бо знають, що так хлопцям буде набагато легше. А ще вони щотижня надсилають баночку варення, домашню випічку і яблука з рідного саду з коротким підписом: «Люблю тебе, рідненький». Проста турбота, яка говорить більше ніж слова», – йдеться у підписі до відео.

Про що відео

У ролику зображено дві черги в поштовому відділенні. Попереду стоять дві жінки похилого віку, які готують посилки для своїх онуків. Перша бабуся скаржиться, що її онук, який живе за кордоном, уже пів року не може знайти роботу й озвучує адресу відправлення: Варшава.

Друга тим часом мовчки пакує маскувальну сітку. У відповідь на запитання сусідки: «А твій де?» – з тихою гордістю каже: «А мій в Азові!», додавши, що посилку потрібно відправити у Краматорськ.

Реакція мережі

У соцмережах користувачі активно відреагували на ролик, зазначаючи, що він зворушив їх найбільше з усієї серії. Дехто зізнається, що під час перегляду не зміг стримати сліз.

Нагадаємо, нові рекрутингові промо-ролики «Мій в Азові» від 12-ї бригади спеціального призначення зворушили українців. Події першого ролику відбуваються на ринкові. Дві жінки розмовляють про чоловіків та синів. Одна з них скаржиться, що її коханий та син сидять вдома, тому що не мають бронювання від мобілізації. Коли вона запитала у подруги, де зараз її син, та з гордістю відповіла: «А мій в Азові». Промо-ролик в Instagram за два дні набрав понад 26 тис. вподобайок.

Події на другому відео відбуваються у перукарні. Жінка скаржиться, що піде сама до ресторану, тому що її чоловік не виходить з дому. Інша жінка відповідає, що хоче наступного місяця з чоловіком поїхати до Італії. На питання про те, чи має чоловік бронь, вона відповідає: «А мій в Азові».

Також новий рекрутинговий ролик 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» присвячений жінкам-військовослужбовицям. Відео, що продовжує успішну серію, викликало хвилю емоцій в українському суспільстві, демонструючи, що сила та патріотизм не мають гендерних меж.