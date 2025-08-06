Промо-ролики «А мій в Азові» зворушили українців. Що про них пишуть у мережі

Українцям сподобалися ролики від 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

Нові рекрутингові промо-ролики «Мій в Азові» від 12-ї бригади спеціального призначення зворушив українців, які активно обговорюють відео у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співачку Марію Бурмаку та інших користувачів.

Події першого ролику відбуваються на ринкові. Дві жінки розмовляють про чоловіків та синів. Одна з них скаржиться, що її коханий та син сидять вдома, тому що не мають бронювання від мобілізації. Коли вона запитала у подруги, де зараз її син, та з гордістю відповіла: «А мій в Азові».

«Матері азовців знають – їхні діти в центрі доленосних для України подій. В підрозділі, в якому боєць є головною цінністю. Поруч зі справжніми друзями, котрі стоять один за одного. Син – невідіймана частина сили, що тримає країну. Матір – сильна жінка, яка знає де її дитина і пишається нею», – йдеться в описі.

Промо-ролик в Instagram за два дні набрав понад 26 тис. вподобайок. Події на другому відео відбуваються у перукарні. Жінка скаржиться, що піде сама до ресторану, тому що її чоловік не виходить з дому. Інша жінка відповідає, що хоче наступного місяця з чоловіком поїхати до Італії. На питання про те, чи має чоловік бронь, вона відповідає : «А мій в Азові».

Ролики активно почали обговорювати у соцмережах. Співачка Марія Бурмака пояснила, чому відео у когось викликає симпатію, а у когось – несприйняття.

«Тут закладений меседж про матріархат і такі фундаментальні давні українські цінності. Де дружина і жінка – «шия» і як «тато скаже, так по маминому і буде». Врешті ж і назва Україна жіночого роду. Це меседж про те, що іти захищати країну – це вибір двох. Що війна – це не лиш чоловіча, а і жіноча справа. Що чекати на свого чоловіка, переносити всі труднощі й бути гордою за його вибір – це нормально», – написала вона.

Бурмака вважає, що ця соціальна реклама є поверненням до традиційних цінностей, коли цінували стосунки, обіцяли бути разом в «горі й в радості». «Це про вдячність і військовим, і їх сімʼям. Не знаю, чи виконає ця соціальна реклама функцію, заради якої вона відзнята. Але підіймає роль жінки, дружини, мами військових. Це не розділяє суспільство на одних та інших. Але так, я вважаю ці жінки заслуговують на особливе ставлення, підтримку і пошану», – підсумувала вона.

Матері відреагували на ролик фото: скріншот

Ролики також прокоментували жінки, у яких близькі зараз в «Азові». «А мій в Азові. Іноді від страху важко дихати, але ще більше в мені гордості та вдячності», «Я, як мати Азовця, знаю, як це – чекати, як це – хвилюватись і як пишатись своїм сином, знаю він по-іншому не міг», «Пишаюся, що мій син в Азові. Дякую вам, рідненькі, за те, що ви є! За те, що бороните нашу Україну від ворога. За вашу незламну волю до перемоги», – написали жінки.

Реакція матері на ролик «Азову» фото: скріншот

Окремо українці похвалили 12 бригаду спеціального призначення «Азов» за те, що вони показали про родини й жінок, які чекають, хвилюються та пишаються.

Українці подякували «Азову» за ролик фото: скріншот

Нагадаємо, у квітні 12 бригада спеціального призначення Національної гвардії «Азов» отримала нового командира. Ним став Богдан Грішенков (Пугач), який має майже 10-річний досвід служби та пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.