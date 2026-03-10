Головна Скотч Відео
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Анетта Барсівна веде лайфстайл-блог про життя у столиці
Блогерка мешкає у квартирі разом із чоловіком і дітьми

Відома київська блогерка Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де проживає вже понад десять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «По хатах».

Блогерка зізналася, що не планує переїжджати, адже це житло стало для неї рідним. Квартиру площею 130 кв. м Анетта Барсівна придбала понад десять років тому за $250 тис.

Нині блогерка мешкає у квартирі разом із чоловіком і дітьми, а також з численними домашніми тваринами – котом, рибками, хом’яками та навіть мурахами.

Спальня блогерки
У своєму лайфстайл-блозі Анетта Барсівна ділиться історіями з життя столиці, часто з гумором та іронією.

Нагадаємо, енергоколапс у столиці призвів до несподіваних геополітичних змін на карті Києва. Популярна блогерка Анетта Барсівна, відома як «мер» Троєщини, «перейменувала» район у «Троєщинське плем’я» та провела жорсткий модний аудит для преси. 

Коли журналістка в касці та бронежилеті намагалася записати репортаж про вимкнення світла, Анетта Барсівна безцеремонно увійшла в кадр і почала знімати з медійниці захисний шолом. Замість каски на голову журналістці «мер» одягнула масивну хутряну шапку, пояснивши, що район перейшов на новий рівень самоорганізації, де діють закони люксу. Анетта заявила, що тепер вона – вождь, а її оточення – елітне плем’я.

