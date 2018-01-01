День рождения Джима Керри. Самые смешные кадры из фильмов с легендарным комиком

Подборка лучших приколов актера из его фильмов

17 января исполняется 56 лет одному из самых известных комиков мира Джиму Керри. Артист получил статус «человек с резиновым лицом», так как он может за счет одной-только своей мимики удерживать внимание целой аудитории. Артист прославился после фильмов «Маска», «Бэтмен навсегда», двух частей «Эйс

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Джим Керри

Подборка лучших приколов актера из его фильмов

17 января исполняется 56 лет одному из самых известных комиков мира Джиму Керри. Артист получил статус «человек с резиновым лицом», так как он может за счет одной-только своей мимики удерживать внимание целой аудитории.

Артист прославился после фильмов «Маска», «Бэтмен навсегда», двух частей «Эйс Вентура» и «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне» и «Вечное сияние чистого разума». Среди самых престижных наград Керри – два «Золотых глобуса».

С самого детства будущий артист развлекался тем, что кривлялся вместе с одноклассниками. Однако первые попытки выступать перед публикой оказались провальными. Свою карьеру он начал в качестве пародиста. Он копировал знаменитых политиков и актеров, долгое время выступая «на разогреве» у известных комиков.

Лишь в возрасте 21 года, когда он уже перебрался в Лос-Анджелес из родного Онтарио, Керри получил свои первые роли в большом кино. Это были небольшие роли в фильмах, о которых сегодня никто не вспоминает.

В возрасте 31 года артист согласился на главную роль в малобюджетной комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». За этот кинопроект никто не хотел браться. Но после выхода на экране его ожидал невероятный успех. А артиста – всемирная слава.

«Главком» отобрал наиболее яркие приколы с актером, которые уже годами цитируют поклонники по всему миру.

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