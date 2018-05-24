День рождения Русланы: лучшие клипы певицы

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Руслана

Самые эффектные музыкальные видео победительницы «Евровидения-2004»

Сегодня, 24 мая, Руслана Лыжичко, народная артистка Украины, отмечает свое 45-летие, сообщает «Главком».

Она более известна как певица Руслана. Именно с ее именем связана победа на Евровидении 2004. Тогда на песенном конкурсе артистка покорила слушателей своим шлягером «Дикие танцы». Сейчас же Руслана известна не только как исполнитель. Она продюсер, автор песен, а также совладелец рекламно-продюсерского агентства Luxen Studio.

Заниматься музыкой она начала по инициативе матери. Ходила в музыкальную школу, пела в таких группах, как «Горизонт», «Орион», «Улыбка». В 1995 году получила диплом Львовской консерватории как дирижер и пианист.

В 1998-ом году Руслана выпустила дебютный альбом под названием «Дзвінкий Вітер». Критики отозвались об этой пластинке в положительном ключе. Одна из песен с этого диска - «Світанок» - стала «Лучшей песней года» на музыкальном фестивале «Золотая Жар-птица» в 1998-м.

Руслана, помня о своем гуцульском происхождении, стала активно сочетать в своей музыке мотивы гуцульских мелодий, насыщенные звучанием украинских народных инструментов, с актуальным танцевальным саундом и ритмами.

Ее эксперименты в этой области увенчались выходом в 2003-м году пластинки под названием «Дикі Танці», ставшей платиновой на Украине пять раз. Эта пластинка разошлась тиражом 500 тысяч экземпляров. В 2004-м году певица выпустила английскую версию диска с названием Wild Dances с прицелом на европейского слушателя.

2004 год был одним из самых насыщенных в биографии Русланы Лыжичко, в этом году она приняла участие в песенном исполнительском конкурсе «Евровидение», представляя на нем Украину с песней Wild Dances. В полуфинал конкурса Руслана вышла со вторым результатом, а в финале, который состоялся 16 мая 2004 года, певица выиграла это соревнование.

За победу в «Евровидении» певицу удостоили в 2004-м звания «Народная артистка Украины». Триумф на песенном конкурсе аукнулось певице и в 2006 году – немецкое ТВ признало ее песню Wild Dances лучшей за всю историю конкурса.