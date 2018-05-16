Европейская страна призвала бойкотировать «Евровидение» в Израиле

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«Евровидение»

15 тыс. жителей государства не согласны с политикой Израиля в отношении Палестины

Жители Исландии начали активный сбор подписей против участия в песенном конкурсе «Евровидение», который в следующем году будет проходить в Израиле. За двое суток петиция собрала уже 15 тыс. подписей.

По мнению подписантов, Израиль нарушает права палестинцев, поэтому Исландия не должна участвовать в этом песенном конкурсе, который будет проходить в Иерусалиме.

Как известно, в этом году на «Евровидении» победила израильтянка Нетта Барзилай. Согласно правилам конкурса, следующее Евровидение состоится в Израиле – стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.

Отметим, что 14 мая на границе сектора Газа тысячи палестинцев вышли протестовать против открытия посольства США в Иерусалиме. Израильская сторона применила силу. Во время протестов погибли 60 палестинцев, около 3 тыс. человек получили ранения и травмы.

Джерело: 24 канал