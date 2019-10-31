Куда исчез Прожекторперисхилтон? Известный российский комик раскрыл причины закрытия популярной программы



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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа. Об этом рассказал бывший соведущий программы, шоумен и предприниматель Сергей Светлаков.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат», — заявил Светлаков.

«Мы не хотели выглядеть идиотами», — сказал Светлаков, добавив, что ведущие во время обсуждения новостей не касались каких-то событий, происходящий в России, а обсуждали как «в Норильске суслик родил ещё одного суслика».

Он пояснил, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты с тем же названием и форматом, что у передачи.

На них Светлаков пообещал затронуть текущие злободневные темы. «Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года», — подчеркнул он.

Джерело: lenta.ru