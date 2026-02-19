Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою

Влад Яма й раніше пубілкував дописи в мережі російською мовою

Український танцюрист Влад Яма заговорив російською в соцмережах. Шоумен привітав дружину з днем народження та не обійшлося без російської мови. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Влада Ями в Instagram.

Більшість свого контенту в соцмережах Влад Яма почав вести англійською мовою, адже він вже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення живе у США та працює там діджеєм.

Однак подекуди на сторінці Ями з'являються дописи й російською. Зокрема свою дружину він привітав англійською, українською та наостанок російською. «Не віриться, що ми разом проходимо це життя – усвідомлено, по-дорослому, по-справжньому. Ти – моя тиша і моя сила. Моє натхнення щодня. Кохаю безмежно, щоденно і щосекундно. Дякую, що ти є. Дякую, що обираєш нас», – написав Влад Яма українською.

Влад Яма в соцмережах привітав дружину з днем народження російською мовою фото: Іnstagram/vladyama_official

А також додав декілька рядків та зізнався у коханні своїй дружині російською: «Люблю тебя. И каждый год с тобой – лучший в моей жизни. Навсегда рядом».

Раніше Влад Яма неодноразово виставляв в соцмережах публікації з російською мовою.

Влад Яма й раніше публікував дописи російською фото: Іnstagram/vladyama_official

Нагадаємо, як Влада Яму помітили на вечірці в США з російською музикою. Підписники хореографа звернули увагу на те, що вечірка, на якій Яма провів час так весело та корисно, має російську назву.Організував захід Максим Захарчук – режисер та відеоблогер, який переїхав до США з Рівного. В мережі пишуть, що Максим полюбляє вечірки з російською музикою.

Також повідомлялося, як Влад Яма розповів, чим заробляє на життя у Штатах. Підписники запитали у нього, де він проживає, та чи не планує відкрити студію бальних танців. Яма відповів, що проживає у Маямі, а дає лише приватні уроки.

До слова, після переїзду до США Нагадаємо Яма зіштовхнувся з жорсткою критикою в Instagram, де він поділився новими світлинами, зробленими під час подорожей по США, де зараз перебуває з родиною. На кадрі Влад позує у яскраво блакитній футболці на тлі скель.