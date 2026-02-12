Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні

Вагітна співачка провела гендер-паті та повідомила, що чекає на хлопчика

Українська співачка Аліна Гросу презентувала нову композицію «Волошки» та одночасно оголосила стать майбутньої дитини. Про важливу подію артистка розповіла у відеороботі, де з’явилася разом із чоловіком. Про це повідомдляє «Главком» з посиланням ролик співачки.

У лірик-відео виконавиця показала невелике гендер-паті. У кадрі вона постала поруч із чоловіком, обличчя якого частково було закрите шарфом. Закохані тримали хлопавки, з яких з’явився синій дим – таким чином пара повідомила, що очікує на хлопчика. Після цього вони обіймалися та цілувалися.

Аліна Гросу опублікувала хвилюючий момент з гендер-паті, під час якої стало відомо, що вона вагітна хлопчиком pic.twitter.com/MzB02vAOKI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 12, 2026

Ролик виконано у стриманій стилістиці без великої кількості спецефектів. Основним візуальним елементом став синій волошковий відтінок, який проходить через увесь відеоряд. За задумом авторів, він продовжує особисту історію співачки, натяки на яку з’являлися ще у попередніх роботах.

Композиція «Волошки», за словами артистки, присвячена щирим почуттям, близькості та коханню без матеріального підтексту. Водночас увагу глядачів привернула не лише прем’єра треку, а й новини про вагітність співачки.

«Я дуже щаслива і зараз живу в абсолютно новому для себе стані. Це час, який хочеться проживати повільно – з любов’ю і вдячністю, плекати почуття всередині. Водночас мені хочеться поділитися з аудиторією тим, наскільки наповненою та піднесеною я себе відчуваю, очікуючи на мого хлопчика, але слів для цього бракує. Якнайкраще передає мій стан саме музика: так було і є завжди, що б зі мною не відбувалося», – зізналася співачка.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася інформація про причини розлучення зіркового подружжя Олени та Тараса Тополі. Відповідні деталі стали відомі з рішення суду, оприлюдненого у Єдиному державному реєстрі. У документі зазначено, що експодружжя не розголошувало обставин розриву та просило залишити тему без коментарів, однак серед причин вказано погіршення сімейних стосунків.