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Вечірка тисяч дельфінів: дрон зафільмував унікальне явище

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Величезне скупчення дельфінів було зняте на відео дроном
фото: apnews.com

Унікальне скупчення дельфінів було знято на відео біля центрального узбережжя Каліфорнії

У затоці Кармел, розташованому на узбережжі Каліфорнії (США), сталося рідкісне явище, яке вдалося відобразити завдяки сучасним технологіям. Капітан Еван Бродскі з організації Monterey Bay Whale Watch, що займається спостереженням за морськими ссавцями, за допомогою дрону зняв величезну зграю сірих дельфінів, що налічує понад 1500 особин. Про це пише Associated Press.

Сірі дельфіни (Grampus griseus) – великі морські ссавці, що досягають довжини до 4 м і маси близько 500 кг, харчуючись в основному кальмарами. Сірі дельфіни поширені в помірних і тропічних морях по всьому світу.

Морська біологиня Колін Телті, яка брала участь в експедиції, поділилася своїми враженнями: «Дельфіни поводилися дуже грайливо, активно взаємодіючи з нашим судном. Деякі особини навіть використовували хвилі від човна для прискорення. Вони вистрибували з води, ляскали хвостами, підпливали до човна. Здавалося, що вони влаштували справжню вечірку!».

Спочатку команда дослідників вважала, що перед ними кілька сотень тварин, але після запуску дрону стало очевидно – кількість дельфінів перевищує 1500. «Я був вражений! Я весь час повторював: «Погляньте на мій екран! Подивіться, скільки їх!», – згадує Еван Бродскі.

Один із самих неймовірних моментів, за словами Колін Телті, стався, коли кілька дельфінів підпливли впритул і уважно подивилися на неї. Команда вчених намагалася не заважати тваринам, стежачи за тим, щоб судно рухалося рівномірно. «Головне було – не робити різких рухів, щоб не нашкодити дельфінам», – наголосив Бродскі.

Спостереження за такою численною зграєю сірих дельфінів стало неймовірним досвідом навіть для досвідчених науковців. Як пише Associated Press таке явище не перестає дивувати і захоплювати, нагадуючи про багатство та різноманітність морської фауни.

Нагадаємо, екологічна катастрофа, спричинена аварією двох російських танкерів у Керченській протоці, призвела до загибелі щонайменше 32 китоподібних

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Теги: тварини наука море відео

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