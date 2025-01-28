Українські рятувальники вразили мережу, приєднавшись до тренду в TikTok (відео)

Відео рятувальників уже зібрало понад 1,3 млн переглядів

Рятувальники ДСНС приєдналися до популярного тренду в TikTok і станцювали для соцмережі. Відповідне відео оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

«Українські рятувальники долучилися до тренду», – йдеться у підписі до відео.

У відео рятувальники виконують танець під композицію Naughty Boy ft. Sam Smith La La La. Ролик уже зібрав понад 1,3 млн переглядів, 133 тис. вподобань і майже 1500 коментарів.

Користувачі соцмереж активно коментують відео рятувальників. Дехто навіть жартує, що викликали їх гасити пожежу, а ті тим часом танцюють.

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25 січня Міністерство внутрішніх справ опублікувало ролик у своєму TikTok-акаунті, де кілька рятувальників виконують тане

Нагадаємо, що щорічно Геловін відзначають у ніч проти 1 листопада. Українські рятувальники теж долучилися до святкування у 2024 році та публікували кумедні фото.