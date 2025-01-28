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Українські рятувальники вразили мережу, приєднавшись до тренду в TikTok (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рятувальники станцювали під пісню Naughty Boy ft. Sam Smith La La La
фото: скріншот з відео

Відео рятувальників уже зібрало понад 1,3 млн переглядів

Рятувальники ДСНС приєдналися до популярного тренду в TikTok і станцювали для соцмережі. Відповідне відео оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

«Українські рятувальники долучилися до тренду», – йдеться у підписі до відео.

@mvs.ua Українські рятувальники долучилися до тренду 🙉 🎙️@captaintoddb @Politiets Online Patrulje #lalala #lalalachallenge #lalalatrend #fyp #samsmith #viral #дснс #рятувальники ♬ original sound - 🎶🎧

У відео рятувальники виконують танець під композицію Naughty Boy ft. Sam Smith La La La. Ролик уже зібрав понад 1,3 млн переглядів, 133 тис. вподобань і майже 1500 коментарів.

Користувачі соцмереж активно коментують відео рятувальників. Дехто навіть жартує, що викликали їх гасити пожежу, а ті тим часом танцюють.

Українські рятувальники вразили мережу, приєднавшись до тренду в TikTok (відео) фото 1
Українські рятувальники вразили мережу, приєднавшись до тренду в TikTok (відео) фото 2
Українські рятувальники вразили мережу, приєднавшись до тренду в TikTok (відео) фото 3
скріншот

25 січня Міністерство внутрішніх справ опублікувало ролик у своєму TikTok-акаунті, де кілька рятувальників виконують тане

Нагадаємо, що щорічно Геловін відзначають у ніч проти 1 листопада. Українські рятувальники теж долучилися до святкування у 2024 році та публікували кумедні фото.

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Теги: TikTok рятувальники ДСНС МВС відео соцмережі

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