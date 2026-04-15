«Рамштайн»: Зеленський повідомив про важливі результати зустрічі

Президент: Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», – сказав глава України.

Зеленський підкреслив, що на зустрічі було підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів. «Дякую Німеччині за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків. Дякую Британії за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності», – додав він.

«Норвегія – більш ніж $500 млн на забезпечення бригад дронами, а також $150 млн на посилення нашої логістики. Нідерланди – більше €200 млн на безпілотники. Дякую. Вдячний Іспанії за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності. Вдячний Канаді за чергове посилення визначених оборонних напрямків. Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО. Дякую. Вдячний Литві та Естонії за внески в програму PURL», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

До слова, міністр оборони Піт Гегсет знову пропустив засідання Контактної групи з питань оборони України. Замість Гегсета долучився керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.