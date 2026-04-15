Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Рамштайн»: Зеленський повідомив про важливі результати зустрічі

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Берліні відбулася зустріч у форматі «Рамштайн»
фото: Михайло Федоров/Telegram

Президент: Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», – сказав глава  України.

Зеленський підкреслив, що на зустрічі було підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів. «Дякую Німеччині за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків. Дякую Британії за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності», – додав він.

«Норвегія – більш ніж $500 млн на забезпечення бригад дронами, а також $150 млн на посилення нашої логістики. Нідерланди – більше €200 млн на безпілотники. Дякую. Вдячний Іспанії за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності. Вдячний Канаді за чергове посилення визначених оборонних напрямків. Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО. Дякую. Вдячний Литві та Естонії за внески в програму PURL», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

До слова, міністр оборони Піт Гегсет знову пропустив засідання Контактної групи з питань оборони України. Замість Гегсета долучився керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua