Загинув на полі бою поблизу Купʼянська. Згадаймо Григорія Подоляка

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Військовий шлях захисника розпочався ще до повномасштабного вторгнення – він був учасником АТО та ООС
колаж: glavcom.ua

З початком великої війни воїн став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує львів’янина Григорія Подоляка, який віддав життя за свободу України. 

Григорій Подоляк народився 16 вересня 1985 року у Львові. Навчався у ліцеї №21 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту у Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство».

Свій професійний шлях Подоляк пов’язав із правом: працював юристом у приватному секторі, а згодом – інспектором у Львівській митниці.

Рідні згадують Григорія як надзвичайно світлу, глибоко віруючу та доброзичливу людину. Він був турботливим сином і батьком, захоплювався футболом, полюванням та риболовлею, любив тварин.

Військовий шлях захисника розпочався ще до повномасштабного вторгнення – він був учасником АТО та ООС. З початком великої війни воїн знову став на захист Батьківщини. У складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого він боронив Україну на миколаївському та південно-слобожанському напрямках.

Григорій Подоляк був учасником Антитерористичної операції (АТО) та Операції Об’єднаних сил
фото: Львівська міська рада

За вірну службу та мужність захисник був нагороджений:

  • відзнакою президента України «За оборону України»;
  • медаллю «За участь в антитерористичній операції»;
  • нагрудним знаком «Знак пошани».

Серце героя зупинилося 21 квітня 2026 року на полі бою поблизу Купʼянська. Григорія Подоляка поховали з почестями на Личаківському кладовищі у Львові.

У захисника залишилися батьки, дружина, син та велика родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Загинув на полі бою поблизу Купʼянська. Згадаймо Григорія Подоляка
