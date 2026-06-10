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Олег Винник показався у Чехії та несподівано загавкав (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олег Винник відвідав Прагу
фото: скриншот olegg.vynnyk.original/Instagram

Олег Винник «заговорив» мовою своїх хейтерів

Співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення, показав кадри з вікенду у Чехії зі своєю дружиною. У відео артист неочікувано звернувся до хейтерів. Про це пише «Главком» із посиланням на відео виконавця в Instagram.

На кадрах, якими поділився Олег Винник, він зі своєю дружиною та партнеркою по сцені Таюне гуляє вуличками Праги. Подружжя на відео спілкується одне з одним та насолоджується містом.

«Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх!»

Олег Винник зі своєю дружиною Таюне у Празі
Олег Винник зі своєю дружиною Таюне у Празі
фото: скриншот olegg.vynnyk.original/Instagram

Проте в одному з кадрів Винник з'являється один та починає гавкати. У своєму дописі співак пояснив, що таким чином відповів на коментарі своїх хейтерів. За словами співака, він відповів критикам їхньою мовою. «А наприкінці – відповідь хейтерам їхньою мовою», – написав Олег Винник.

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Також артист розповів, що під час прогулянки він зустрів своїх прихильників, які підходили до нього, аби привітатися чи поспілкуватися із ним. «Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх!».

Нагадаємо, Олег Винник, який виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення до Німеччини, став на захист російської мови та нарвався на хейт у мережі. Олег Винник висловив своє здивування, чому він не має права говорити російською мовою.

До слова, співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. Також артист пояснив, чому не має при собі українського паспорта.

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Теги: Олег Винник відео хейт

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