Шестикласник підкорив мережу грою на друкарській машинці у Національній філармонії (відео)

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Світлана Тарабарова оцінила талант юного музиканта

Школяр Борис Дяченко грає на унікальному інструменті – друкарській машинці. Хлопець вразив мережу своїм виступом у складі симфонічного оркестру на сцені Національної філармонії України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис піаністки Ольги Кричинської.

Ольга Кричинська поділилася кадрами зі своїх занять. Проте піаністка здивувала мережу тим, що вчить дітей грати на друкарській машинці. «Академічна музика занадто нудна», – казали вони. «Потримайте мою друкарську машинку», – відповів Лерой Андерсон. Спонсор музичного жарту у вашій стрічці – мій учень-шестикласник Борис Дяченко», – йдеться у дописі.

Одним із учнів Кричинської є шестикласник Борис Дяченко. Він не лише грає на друкарській машинці та водночас відбиває ритм за допомогою дзвінка. Проте незвичайний талант хлопця не обмежується заняттями з вчителькою.

Він виступив у складі симфонічного оркестру на сцені Національної філармонії України. «Готую дітей до гри на друкарській машинці з симфонічним оркестром під керівництвом Володимира Сіренка Національної філармонії України», – написала Ольга Кричинська.

Відео з виступом Бориса Дяченка стало вірусним у мережі та зібрало чимало реакцій та коментарів. Гру юного музиканта оцінили українці та навіть зірки. Під дописом залишила коментар співачка Світлана Тарабарова. «Це дивовижно», – написала зірка.

Світлана Тарабарова оцінила талант Бориса Дяченка фото: скриншот o.krychynska/Instagram

Інші користувачі також захоплювалися талантом школяра та красою музики:

«Аж захотілося подрукувати на машинці. Клавіатура ноутбука не дає розмаху для експресії».

«Ніби озвучка діснеївського мультфільму».

фото: скриншот o.krychynska/Instagram

«Це дуже круто! Згадалася композиція Dario Marianelli – Briony до фільму Atonement».

«Вмикала діткам на уроці, вони були у захваті».

фото: скриншот o.krychynska/Instagram

«Це надзвичайно, це цілий перформанс… тут присутній і гумор, і висока майстерність, і вишуканість. Ви талант».

«Це просто неймовірно. Браво вчителю і учню!»

фото: скриншот o.krychynska/Instagram

Також повідомлялося, юний українець Любомир став зіркою мережі після того, як зіграв на акордеоні біля знищеного росіянами ТРЦ «Квадрат» на Лукʼянівці. Хлопчик заграв на музичному інструменті мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій». Відео з Любомиром розлетілося мережею та стало вірусним.