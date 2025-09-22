Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку

Том Голланд травмувався під час трюку на зйомках нової частини «Людини-павука», зйомки тимчасово призупинені

Британського актора Тома Голланда забрали до лікарні каретою швидкої допомоги прямо зі знімального майданчика після падіння під час виконання трюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався 19 вересня, проте відомо про нього стало лише зараз. Як повідомляє Daily Mail, Голланд під час виконання трюку впав і розбив голову. Лікарі діагностували струс мозку, і актора терміново госпіталізували.

Через травму зйомки нового фільму про «Людину-павука» були тимчасово призупинені. За інформацією медіа, пауза триватиме декілька тижнів, поки Том Голланд не відновиться. Фанати актора висловлюють підтримку в соцмережах, бажаючи йому швидкого одужання.

