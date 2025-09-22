Головна Скотч Шоу-біз
Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Том Голланд отримав травму під час виконання трюку на знімальному майданчику
фото: Associated Press

Том Голланд травмувався під час трюку на зйомках нової частини «Людини-павука», зйомки тимчасово призупинені

 

Британського актора Тома Голланда забрали до лікарні каретою швидкої допомоги прямо зі знімального майданчика після падіння під час виконання трюку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався 19 вересня, проте відомо про нього стало лише зараз. Як повідомляє Daily Mail, Голланд під час виконання трюку впав і розбив голову. Лікарі діагностували струс мозку, і актора терміново госпіталізували.

Через травму зйомки нового фільму про «Людину-павука» були тимчасово призупинені. За інформацією медіа, пауза триватиме декілька тижнів, поки Том Голланд не відновиться. Фанати актора висловлюють підтримку в соцмережах, бажаючи йому швидкого одужання.

Нагадаємо, що канадський режисер Дені Вільньов зніматиме новий фільм про Джеймса Бонда. «Деякі з моїх найперших спогадів про походи в кіно пов’язані з агентом 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом із батьком, починаючи з «Доктора Ноу» з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда», – зазначив режисер і додав, що для нього ця робота є великою честю та відповідальністю.

Глава Amazon MGM Studios Майк Хопкінс підтвердив, що компанія рада співпраці з Вільньовом: «Для нас велика честь, що Дені погодився знімати наступний фільм про Джеймса Бонда. Він – майстер кінематографа, чия фільмографія говорить сама за себе».

У березні Amazon MGM Studios отримала творчий контроль над фільмами про Бонда від продюсерів Майкла Вілсона та Барбари Брокколі. Згідно з повідомленнями, вартість угоди, за якою вони залишилися співвласниками франшизи, склала $1 млрд.

