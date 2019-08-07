В сети опубликован трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»



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Новая версия истории знаменитого мрачного семейства увидит свет в октябре

Вышел полноценный трейлер мультфильма «Семейка Аддамс». Главу семейства Гомеса Аддамса озвучил Оскар Айзек, его супругу Мортишу — Шарлиз Терон. Хлоя Грейс Морец подарила свой голос Уэнзди, Финн Вулфард — Пагсли. Кроме того, в актёрском составе Эллисон Дженни и Ник Кролл.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

Над экранизацией работал Конрад Вернон («Полный расколбас», «Шрек 2»). Сценарий новой версии написали Памела Петтлер и Мэтт Либерман. Обещают, что мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах Чарльза Аддамса, а не передыдущих экранизациях.

Этот проект станет первым появлением семейства на больших экранах с 1993 года, когда вышел полнометражный фильм «Ценности семейки Аддамс» с Анжеликой Хьюстон и Раулем Хулиа в роли Мортиши и Гомеса.

Комиксы о «Семейке Аддамс» начали выходить в 1938 году в газете The New Yorker. Их несколько раз экранизировали.

Выход мультфильма запланирован на конец октября.

Джерело: Киноафиша