Уилл Смит посинел в новом трейлере «Аладдина» Гая Ричи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера игрового ремейка «Аладдин» состоится уже через несколько месяцев, и студия Disney радует зрителей новыми кадрами и видео

Злодей Джафар, красочные виды Аграбы, Жасмин с тигром, ковер-самолет, опасные приключения Аладдина и Джинна в исполнении синего Уилла Смита без ног, – всё это в очередном трейлере грядущего фильма Гая Ричи.

В минутном видеоролике поклонники, наконец, увидели нового Джинна в действии. Стоило Аладдину потереть лампу, как из нее появился обработанный с помощью визуальных эффектов Уилл Смит. В оригинальном трейлере зрители могут насладиться знакомыми интонациями и мимикой актера, и насколько Джинн в фильме будет похож на мультипликационного персонажа, пока не понятно.

Улыбка Джинна не оставила интернет-пользователей равнодушными, поэтому сеть тут же наводнили новые мемы и мнения. В Twitter персонажа уже успели сравнить с папой Смурфом, который попробовал алкоголь, с героем Джека Николсона в «Сиянии», с синим M&Ms, с «Аватаром» и многими другими. Большинству поклонников синий Уилл Смит не пришелся по душе, так как грим и визуальная обработка показались многим недостаточно естественными, чтобы не вызывать неприятия.