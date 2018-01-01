Вышел трейлер снятого на айфон фильма Стивена Содерберга
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Премьера фильма запланирована на март
Студия Bleecker Street опубликовала трейлер фильма «Безумная» (Unsane) — нового хоррора Стивена Содерберга: режиссер полностью снял фильм на айфон, пишет Collider.
По сюжету картины главную героиню преследует незнакомец, но в какой-то момент она начинает думать, что он — всего лишь плод ее воображения, и в итоге попадает в психиатрическую больницу.
Главные роли в фильме исполнили Клэр Фой, Джуно Темпл, Джошуа Леонард и Джей Фэро.
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Джерело: Bird In Flight