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    Вышел трейлер снятого на айфон фильма Стивена Содерберга

    Премьера фильма запланирована на март
    Студия Bleecker Street опубликовала трейлер фильма «Безумная» (Unsane) — нового хоррора Стивена Содерберга: режиссер полностью снял фильм на айфон, пишет Collider. По сюжету картины главную героиню преследует незнакомец, но в какой-то момент она начинает думать, что он — всего лишь плод ее воображения, и в итоге попадает в
    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка

    Премьера фильма запланирована на март

    Студия Bleecker Street опубликовала трейлер фильма «Безумная» (Unsane) — нового хоррора Стивена Содерберга: режиссер полностью снял фильм на айфон, пишет Collider.

    По сюжету картины главную героиню преследует незнакомец, но в какой-то момент она начинает думать, что он — всего лишь плод ее воображения, и в итоге попадает в психиатрическую больницу.

    Главные роли в фильме исполнили Клэр Фой, Джуно Темпл, Джошуа Леонард и Джей Фэро.

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    Джерело: Bird In Flight

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