Вышел трейлер снятого на айфон фильма Стивена Содерберга

Премьера фильма запланирована на март

Студия Bleecker Street опубликовала трейлер фильма «Безумная» (Unsane) — нового хоррора Стивена Содерберга: режиссер полностью снял фильм на айфон, пишет Collider. По сюжету картины главную героиню преследует незнакомец, но в какой-то момент она начинает думать, что он — всего лишь плод ее воображения, и в итоге попадает в