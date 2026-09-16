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Шість «Кришталевих глобусів» на трьох. Легендарні біатлоністки отримали нову роботу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Шість «Кришталевих глобусів» на трьох. Легендарні біатлоністки отримали нову роботу
Доротея Вірер остаточно змінить гвинтівку на мікрофон
фото: Red Bull Content Pool

Чемпіонки в прийдешньому сезоні опанують нові ролі

Німкені Каті Вільгельм і Магдалена Нойнер та італійка Доротея Вірер стануть експертками на німецькому телебаченні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.de.

Трійка біатлоністок разом завоювала шість «Кришталевих глобусів» і пять олімпійських золотих нагород. Вільгельм завершила виступи після сезону 2009/10, а Нойнер – після кампанії 2011/12. Натомість Вірер повісила лижі та гвинтівку на цвях цьогоріч.

«Це фантастичний, але й паралельно великий виклик для мене. Активні спортсмени, не лише німці, високо оцінюють біатлонні трансляції на ARD. Я трохи пишаюся тим, що тепер сама є частиною цієї команди та буду поряд із Магдаленою Нойнер і Каті Вільгельм як експертка телеканалу», – зізналася Вірер.

Окрім того, італійка з німецькомовного регіону Больцано працюватиме коментаторкою на телеканалі ARD Sportschau. Для дворазової переможниці загального заліку Кубка світу цей досвід не буде першим. На Олімпіаді-2024 Вірер була спеціальною кореспонденткою Discovery.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичним». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.

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Теги: Доротея Вірер біатлон Каті Вільгельм Німеччина

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