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Помер олімпійський чемпіон Сергій Чепіков, який підтримував війну Росії проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Помер олімпійський чемпіон Сергій Чепіков, який підтримував війну Росії проти України
Сергій Чепіков був депутатом Державної думи РФ VII та VIII скликань

Сергій Чепіков був фігурантом санкційних списків України

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону росіянин Сергій Чепіков помер у віці 59 років. Про це інформує «Главком».

Сергій Чепіков виграв дві золоті медалі на Олімпійських іграх (в естафетах у 1988 і 1994 роках), а також став чотириразовим призером Олімпійських ігор. На його рахунку бронза у спринті (1988 рік), срібло в естафеті (1992, 1994 та 2006 роки).

Крім того, він є дворазовим чемпіоном світу, дворазовим володарем Кубка світу з біатлону (1990, 1991 роки).

Чепіков також був прапороносцем збірної Росії на Олімпійських іграх 1994 року.

Сергій Чепіков був депутатом Державної думи РФ VII та VIII скликань.

23 лютого 2022 року він потрапив до санкційного списку Євросоюзу, оскільки «підтримував і проводив дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України».

24 лютого 2022 року Чепікова було включено до списку санкцій Канади за голосування про визнання незалежності «так званих республік у Донецьку та Луганську».

24 березня 2022 року включений США до списку санкцій за «співучасть у війні Путіна».

Пізніше, за аналогічними підставами, був включений до санкційних списків Великобританії, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: біатлон смерть

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