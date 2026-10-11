Ексчемпіон UFC Чарльз Олівейра відвідав Чечню (фото)

Чарльз Олівейра втратив титул чемпіона UFC у легкій вазі у 2022 році

Шарліз Олівейра 12 грудня проведе бій з Дієго Лопесом

Бразильський ексчемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра (37-11) відвідав Чечню. Про це повідомляє «Главком».

У своєму Instagram колишній чемпіон UFC у середній вазі Хамзат Чимаєв опублікував фото з 36-річним спортсменом та доав емодзі рукостискання. У якості геолокації Чимаєв поставив Грозний.

Вже 12 грудня Чарльз Олівейра проведе захист титулу BMF: бразилець змагатиметься зі своїм співвітчизником Дієго Лопесом (20-0) у рамках турніру UFC 365. Бій пройде у місті Лас-Вегас на арені T-Mobile.

Свій останній бій Чарльз Олівейра провів у березні 2026 року. Тоді у Лас-Вегасі бразилеь зустрівся з американцем Максом Голловеєм та здобув над ним перемогу одноголосним рішенням суддів.

Раніше український боєць Віталій Якименко (12-2) захистив титул польського промоушена KSW у найлегшій вазі – він здолав колумбійця Марселло Мореллі.

До слова, квитки на бій Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа були продані за одну годину. Протистояння відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»