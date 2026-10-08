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Капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу
Лі Кі Хьок і ще кілька його колег можуть втратити відстрочку від обов'язкової служби в армії
фото: Channel A

Лі Кі Хьок невдало висловився про перемогу на Азійських іграх

Капітан збірної Південної Кореї Лі Кі Хьок вибачився за свої слова про армію після перемоги над Японією у фіналі футбольного турніру Азійських ігор. Про це повідомляє «Главком».

Невдала заява Лі Кі Хьока

Південна Корея перемогла господарів турніру Японію з рахунком 1:0. Цей результат приніс команді не лише золото, а й важливу для спортсменів країни привілею – звільнення від проходження повноцінної військової служби. Одразу після матчу 26-річний футболіст продемонстрував золоту медаль і заявив, що тепер «не піде в армію»

Згідно з правилами, у Південній Кореї чоловіки зазвичай повинні пройти від 18 до 21 місяця військової служби до досягнення 28 років. Однак чемпіони Азійських ігор та призери Олімпіад отримують звільнення від служби, хоча мають пройти базову військову підготовку тривалістю менше місяця.

Після своїх слів Лі зіткнувся з критикою та згодом вибачився. «Як дорослий я мав добре подумати перед тим, як говорити. Я глибоко шкодую, що висловився так необережно, і продовжу аналізувати свої дії», – заявив футболіст. Він також окремо попросив вибачення у тих громадян Південної Кореї, які зараз проходять військову службу. «Я щиро перепрошую перед усіма вболівальниками, які від усього серця підтримували нас і докладають усіх зусиль, виконуючи свій військовий обов'язок», – сказав Лі.

Відстрочки більше не буде?

Після резонансу навколо заяв Лі та інших гравців уряд Південної Кореї оголосив про перегляд системи військових пільг для спортсменів і діячів мистецтва. Міністерство оборони заявило про намір поступово скорочувати таку альтернативну службу, а в перспективі повністю її скасувати.

Дискусія виникла після того, як ще кілька представників збірної зробили неоднозначні заяви. Півзахисник Ян Мін Хьок сказав, що головною мотивацією для нього була саме можливість отримати звільнення від військової служби. Інший футболіст, Пак Син Су, опублікував фото в кепці, яку традиційно носять після завершення військової служби. Усі троє згодом вибачилися.

Нагадаємо, що футбольна асоціація Кореї постачала повій арбітрам

Теги: футбол Південна Корея армія

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