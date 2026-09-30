КДК УАФ дискваліфікував півзахисника «Полтави» на шість місяців за грубий фол (відео)

На рахунку хавека цього сезону сім зіграних матчів

Олег Веремієнко найближчі півроку на поле не виходитиме

КДК УАФ Дискваліфікував півзахисника «Полтави» Олега Веремієнка на шість місяців через грубий фол у грі Першої ліги з «Інгульцем» (0:0). Про це повідомляє «Главком».

На 62-й хвилині гри Веремієнко влетів у ноги Назарові Приходьку, за що отримав червону картку. ФОл був настільки грубим, що УАФ вивела футболіста з гри на найближчі півроку.

«КДК УАФ відсторонив Олега Веремієнка від участі у змаганнях строком на 6 (шість) місяців за серйозне ігрове порушення, вчинене із застосуванням надмірної сили та таке, що спричинило тяжку травму суперника, яка потребувала оперативного втручання та передбачає орієнтовний строк реабілітації 6–9 місяців.

При визначенні виду та розміру санкції враховано характер і спосіб вчинення порушення, високий ступінь небезпеки ігрової дії, інтенсивність контакту, застосування надмірної сили, а також фактичні наслідки для здоров’я суперника.

При цьому тяжкість травми не розглядалася як єдина та самостійна підстава для визначення строку відсторонення. Вона оцінювалася у сукупності з характером самого ігрового порушення, ступенем ризику, створеного для здоров’я суперника, іншими обтяжувальними та помʼякшувальними обставинами та принципом пропорційності дисциплінарної відповідальності», – йдеться у заяві УАФ.

До слова, збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі.