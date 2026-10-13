Адвокат Жорже Жезуш прокоментував скандал його клієнта з Роналду

Легендарний нападник має намір повернутись до збірної Португалії

Адвокат головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша Луїс Мігель Енріке висловився про конфлікт його клієнта з Кріштіану Роналду.

«Кріштіану своїми вчинками, поведінкою та одержимістю певними статистичними показниками досягає того, чого не вдалося жодному його противнику: змушує нас забувати все хороше, що він нам дав.

Він дедалі більше оточує себе людьми, які говорять йому те, що він хоче чути, і дедалі менше – тими, хто говорить йому те, що він повинен почути. Така доля богів і самодержців.

Зрештою вони залишаються на самоті на Олімпі, оточені дзеркалами», – сказав адвокат.

Легендарний нападаник залишив зібрну Португалії після непотрапляння до заявки команди на гру з Данією. Згодом португалець виступив із заявою стосовно свого вчинку та конфлікту з Жорже Жезушем.

Португальці за чотири матчі групового етапу Ліги націй набрали 12 очок та кваліфікувались до плейоф.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоював Євро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

До слова, Португальська футбольна федерація тимчасово відрахувала нападника аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду з національної команди.