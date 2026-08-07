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«Лос-Анджелес» вшанує колишнього капітана бронзовою статуєю

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Лос-Анджелес» вшанує колишнього капітана бронзовою статуєю
Анже Копітар став частиною історії «Кінгз»
фото: Los Angeles Times

Хокеїст лише цьогоріч завершив ігрову кар'єру

Колектив Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес» вирішив красиво віддати належне багаторічному лідеру команди Анже Копітару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Кінгз» виведуть з обігу 11-й номер, під яким виступав центрфорвард. Також на домашній арені каліфорнійців відкриють пам'ятник словенцю. Урочиста церемонія відбудеться 24 лютого 2027 року перед поєдинком проти «Монреаля».

Копітар пішов із хокею у статусі рекордсмена «Лос-Анджелеса» за кількістю матчів (1521), гольових передач (864) та набраних очок (1316). Він стане восьмим хокеїстом в історії «Кінгз», джерсі якого піднімуть під дах стадіону «Стейплс Центр». Бронзова статуя Копітара стане четвертою поруч із ареною після Вейна Грецкі, Люка Робітайла та Дастіна Брауна.

У регулярному чемпіонаті минулого сезону Копітар зіграв 71 поєдинок, у яких закинув 12 шайб і віддав 26 передач. У плейоф форвард провів чотири матчі. Результативними діями балканець не відзначився.

Чим відомий Анже Копітар

Уродженець містечка Ясеніце, вихованець місцевого клубу «Акроні». На дорослому рівні дебютував у «Краньскій Горі». На драфті Національної хокейної ліги-2005 обраний під 11-м номером.

Перед переїздом за океан пограв за шведський «Сьодертельє». До лав «Лос-Анджелеса» приєднався перед сезоном 2006/07. Провів у складі «Кінгз» 20 років із короткою перервою на виступи в шведській «Мурі» під час локауту 2012 року.

Став першим словенцем в історії НХЛ. Виграв із «Лос-Анджелесом» два Кубки Стенлі – у 2012 та 2014 роках. П'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок, володар Призу Марка Мессьє-2022 за лідерські якості, тричі переможець номінації Леді Бінг Трофі за джентльменську поведінку, дворазовий володар Френк Дж. Селфі Трофі найкращому форварду захисного плану.

У березні Копітар перетнув межу 1500 поєдинків у НХЛ. Загалом Копітар зіграв під егідою ліги 1628 матчів. До свого активу він записав 479 шайб і 926 асистів.

«Лос-Анджелес» у сезоні 2025/26

«Кінгз» фінішували четвертими в Тихоокеанському дивізіоні та восьмими – в Західній конференції команди. Рекорд каліфорнійців у регулярній першості – 35 перемог, 47 поразок (20 невдач в овертаймах). Найкращим бомбардиром в основній частині кампанії став нападник Адріан Кемпе (36 голів).

У плейоф першим суперником «Лос-Анджелеса» став «Колорадо». Нав'язати конкуренцію переможцю регулярки каліфорнійці не змогли та поступилися путівкою у наступний раунд за мінімальну кількість матчів.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: «Лос-Анджелес Кінґз» НХЛ хокей

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