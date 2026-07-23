Триразовий володар Кубка Стенлі повернувся в головну команди кар'єри

Легендарний американець прагне повісити ключку на цвях у рідних місцях

Нападник Патрік Кейн вдруге виступатиме за «Чикаго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав із «Блекгокс» контракт на два роки. За умовами договору досвідчений хокеїст заробить 8 млн доларів. Наприкінці сезону 2027/28 йому буде 39 років.

«Чикаго» обрало Кейна під першим номером на драфті Національної хокейної ліги в 2007 році. У складі Блекгокс він провів 16 сезонів і за цей час тричі тріумфував у Кубку Стенлі. По півроку американець відіграв у швейцарському «Білі» та «Нью-Йорк Рейнджерс». Попередні три кампанії нападник провів у «Детройті».

У минулому сезоні Кейн набрав 57 очок за 67 матчів регулярної першості НХЛ. До свого активу він записав 16 шайб та 41 асист. У плейоф Ред Вінгз із ветераном у складі не пробився.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.