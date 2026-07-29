Фіналіст Олімпіади став найоплачуванішим хокеїстом світу в 20 років

Вундеркінд уклав новий договір у Національній хокейній лізі

Форвард збірної Канади Маклін Селебріні продовжив контракт із американським «Сан-Хосе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Срібний призер Олімпійських ігор-2026 підписав угоду на п'ять років. За новим договором він заробить 94 млн доларів. Середній розмір зарплати канадця складе 18,8 млн «зелених» на сезон.

Селебріні став найоплачуванішим виконавцем НХЛ. Він обійшов форварда «Анагайма» Лео Карлссона, який отримує 18 млн доларів щосезону за п'ятирічним договором. Тінейджер у прийдешній кампанії заробить 975 тисяч «зелених» за старим контрактом.

У минулому сезоні Селебріні провів 82 поєдинки в регулярці НХЛ. До свого активу він записав 45 шайб і 70 результативних передач. Прийдешня кампанія буде для канадського форварда третьою на професіональному рівні після вибору під першим номером на драфті 2024 року.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.