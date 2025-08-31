Гравець донецького «Шахтаря» Георгій Судаков перейшов до «Бенфіки»
Новий гравець «Бенфіки» виступатиме під номером 10
Португальська «Бенфіка» оголосила про трансфер півзахисника донецького «Шахтаря» Георгія Судакова. Футболіст перейшов на правах оренди на один сезон з подальшим обов'язковим викупом, передає «Главком».
Вартість оренди складає €6,75 млн. Вартість викупу контракту – €20,25 млн. «Шахтар» може отримати додатково до €5 млн у вигляді бонусів, залежно від досягнень гравця.
Також український клуб матиме право на 25% від наступного трансферу гравця. «Бенфіка» може зменшити цей відсоток до 15%, виплативши фіксовану суму в розмірі €6 млн. Крім того, «Бенфіка» має право на 5% від суми трансферу як платіж солідарності за виховання гравця.
Нагадаємо, житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».
Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.
До слова, у четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».
У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.
У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».
Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
Коментарі — 0