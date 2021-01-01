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    Норвезький футболіст госпіталізований з опіками очей через вибух феєрверку

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    Омар Ель-Абделлауї може не повернутися на поле - Норвезький футболіст госпіталізований з опіками очей через вибух феєрверку
    Омар Ель-Абделлауї може не повернутися на поле
    Світлина - Fanatik

    Кар’єра Омара Ель-Абделлауї під загрозою

    Норвезький півоборонець турецького «Ґалатасарая» Омар Ель-Абделлауї госпіталізований з опіком очей і травмами рук після вибуху феєрверку, повідомляє сайт турецького клубу.

    За словами лікаря, близько 00:00 годин Ель-Абделлауї був доставлений в лікарню Liv Hospital після невдалого вибуху феєрверку. Інцидент стався на території будинку футболіста. У гравця пошкоджені обидва ока. Застосовується медикаментозне лікування.

    «Складно сказати, чи повернеться Омар в футбол. Одне око пошкоджене більше, ніж інше. Ми сподіваємося, що найближчим часом йому стане краще. Омар не втратив зору, але ми не можемо стверджувати, що він не погіршиться», - сказав лікар.

    Феєрверк вибухнув у руках у 29-річного норвежця, повідомляє Hurriyet. Ель-Абделлауї в Новий рік хотів розважити свою дитину з синдромом Дауна.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ «Ґалатасарай» Омар Ель-Абделлауї
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