Норвезький футболіст госпіталізований з опіками очей через вибух феєрверку

Омар Ель-Абделлауї може не повернутися на поле

Кар’єра Омара Ель-Абделлауї під загрозою

Норвезький півоборонець турецького «Ґалатасарая» Омар Ель-Абделлауї госпіталізований з опіком очей і травмами рук після вибуху феєрверку, повідомляє сайт турецького клубу.

За словами лікаря, близько 00:00 годин Ель-Абделлауї був доставлений в лікарню Liv Hospital після невдалого вибуху феєрверку. Інцидент стався на території будинку футболіста. У гравця пошкоджені обидва ока. Застосовується медикаментозне лікування.

«Складно сказати, чи повернеться Омар в футбол. Одне око пошкоджене більше, ніж інше. Ми сподіваємося, що найближчим часом йому стане краще. Омар не втратив зору, але ми не можемо стверджувати, що він не погіршиться», - сказав лікар.

Феєрверк вибухнув у руках у 29-річного норвежця, повідомляє Hurriyet. Ель-Абделлауї в Новий рік хотів розважити свою дитину з синдромом Дауна.