Паверліфтер з ДЦП Полович встановив новий світовий рекорд

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Наступною позначкою Дмитра, найімовірніше, стануть 110 кг
Джерело: «Укрінформ»

25-річний спортсмен підняв штангу, яка майже у два рази важча за нього

Український спортсмен-паралімпієць Дмитро Полович здійснив історичний підйом на Чемпіонаті світу в Угорщині, успішно зафіксувавши у вправі «станова тяга» вагу 105 кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі спортсмена. 

Полович був одним із лише трьох паралімпійців, які брали участь у змаганнях зі станової тяги у підвиді класичного паверліфтингу (спортсмени під час виконання трьох вправ не використовують додаткове спорядження) на світовій першості під егідою World Powerlifting Alliance (WPA). Хоча таку ж вагу він раніше підкорив на тренуваннях і вважав своїм особистим рекордом, на міжнародній арені цей результат набув кардинально іншого значення, адже він став першою людиною з дитячим церебральним паралічем, які піднімають настільки значну вагу.

Атлет емоційно підкреслив, що на штанзі лежала не просто вага, а відповідальність за прапор, неймовірний тиск світової арени та надія кожного вболівальника. Якщо вдома це був лише особистий рекорд, то тут, за його словами, це вже справжня історія. Після успішної спроби спортсмен зізнався, що відчував, ніби підняв цю вагу не сам, підкреслюючи колосальну роль підтримки. Дмитро Полович висловив величезну подяку всім, хто писав, вірив і підтримував його морально, зазначивши, що енергія вболівальників відчувалася навіть на відстані. Окрему подяку він адресував своїм наставникам, Анні Куркуріній та Тетяні Фузі, які пройшли цей шлях пліч-о-пліч з ним, а також фітнес-клубу «Гранд» та Михайлу Добровольському за віру та підтримку. 

Нагадаємо, перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій. У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Також варто згадати, що пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд. Восьмирічна Маринка, перша дитина, яка отримала протез в Україні через військову травму, здійснила спуск гірськолижною трасою. У супроводі свого тренера дівчинка за 46 секунд спустилася з траси довжиною до 50 метрів, встановивши національний рекорд, який фіксується Книгою світових рекордів.
 

Теги: паверліфтинг паралімпійські ігри спорт

