«Шахтар» здолав опір ісландського «Брейдабліка»

«Шахтар» другий матч поспіль переграє суперників з різницею у два м'ячі

Український клуб реабілітувався після невдалого матчу з «Легією» у Лізі конференцій

Сьогодні, 6 листопада, проходить третій тур етапу ліги третього рівня футбольних клубних турнірів Європи - Ліги конференції. Традиційно найбільшу увагу на собі зібрали поєдинки українських команд, серед яких першим стартував номінально домашній поєдинок «Шахтаря», який зустрічався з ісландським «Брейдабліком» у польському Кракові. Про це повідомляє «Главком».

Будучи явним фаворитом перед початком зустрічі, «Шахтар» доводив своє лідерство на полі, повністю контролюючи перебіг гри. І перша з гольових нагод з'явилася уже у першому таймі. Під час розіграшу чергового кутового Єгор Назарина виконав довгу передачу на Артема Бондаренка, який був повністю вільним від захисників. Півзахиснику навіть не довелося зупиняти м'яч та вирішувати, кому віддати передачу – він зльоту виконав простріл низом у лівий нижній кут, яскраво відкривши рахунок у матчі. Ісландці ж лишилися без ударів у ствір воріт та гольових нагод.

Майже аналогічним чином розгортався другий тайм. Попри спроби «Брейдабліка» перехопити ініціативу і більше контролювати м'яч, це не допомогло йому врятуватися від другого пропущеного голу. Результативну атаку знову почала довга передача, яку, щоправда, не вдалося якісно обробити та одразу ж завдати удару. Але внаслідок кількох помилок від ісландців у їхній штрафній зоні і виникнення справжнього «більярду» «Шахтар» знову забив завдяки сильному удару Кауана Еліаса по низу воріт та подвоїв перевагу у матчі (2:0). Після цього голу гра заспокоїлася, і рахунок залишився незмінним.

Завдяки цій перемозі у «живій» турнірній таблиці клуб з Донецька піднявся на сьому позицію з шістьма очками з можливих дев'яти.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Третій тур

«Шахтар Донецьк» – «Брейдаблік» 2:0 (1:0)

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 66

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».