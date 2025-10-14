Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу

Сьогодні наша команда побореться зі Швецією за друге місце

Початок поєдинку – о 16:45 за київським часом

Юнацька збірна України з футболу U-18 (гравці 2008 року народження) із 5 жовтня проводить навчально-тренувальний збір у Хорватії. У межах цього збору команда бере участь у міжнародному товариському турнірі. Про це повідомляє «Главком».

У першому матчі синьо-жовті поступилися господарям – 0:2, після чого перемогли Уельс – 1:0. Сьогодні, 14 жовтня, наша команда побореться зі Швецією за друге місце.

Початок поєдинку – о 16:45 за київським часом. Пряма трансляція – на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».