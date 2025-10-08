Головна Спорт Новини
«Шахтар» запропонував майже 20 млн євро за 17-річного бразильського гравця – ЗМІ

Контракт Габріеля Меки з «Греміу» чинний до кінця 2027 року

«Шахтар» зробив другу спробу придбати таланта «Греміу» Габріеля Меку

Донецький «Шахтар» подав оновлену пропозицію щодо трансферу бразильського півзахисника «Ґреміу» Габріеля Меки. Про це  повідомляє «Главком» з посиланням на Mix Vale.

Український клуб запропонував близько 20 мільйонів євро (приблизно 120 мільйонів бразильських реалів), а також передбачив бонуси за виступи гравця та відсоток від подальшого перепродажу. За даними ЗМІ, ці умови відповідають мінімальним вимогам керівництва «Греміу».

Інтерес до Меки також виявляють низка європейських клубів, серед яких «Челсі» та «Арсенал».

Раніше повідомлялося, що «Греміу» відхилив першу пропозицію «Шахтаря» у розмірі 15 мільйонів євро, тоді як клаусула футболіста становить 50 мільйонів.

Контракт Габріеля Меки з «Греміу» чинний до кінця 2027 року. У 2025 році він дебютував за першу команду клубу, провівши два матчі у чемпіонаті штату Ріу-Гранді-ду-Сул, а в чемпіонаті Бразилії U-20 відзначився одним голом у п’яти поєдинках.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

