«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру чемпіонату України

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» у неділю, 2 листопада, зіграють між собою в матчі чемпіонату України. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Шахтар» – «Динамо» відбудеться на стадіоні «Арена Львів». Початок зустрічі – о 18:00.

У прямому ефірі гру «Шахтар» – «Динамо» можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості провайдерів та OTT-платформ, зокрема Megogo, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports та інших.

У середу, 29 жовтня, у центральному поєдинку 1/8 фіналу Кубку України київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».