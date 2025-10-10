Україна – Угорщина: де дивитися гру кваліфікації Євро-2027 (U-21) з футболу

Поєдинок Україна – Угорщина відбудеться у словенському місті Мурська Собота

Сьогодні, 10 жовтня молодіжна збірна України проведе свій другий матч відбірного турніру Євро-2027 (U-21) – проти Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок Україна – Угорщина відбудеться у словенському місті Мурська Собота на стадіоні «Фазанерія» і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку – на YouTube-каналі УАФ.

«Ми формували склад після того, як команда U-20 визначилася зі своїм остаточним списком. Через це багато гравців, які раніше залучалися до молодіжної збірної, цього разу не приїхали. Водночас це відкриває можливості для нових виконавців. Побачимо, як вони проявлять себе на цьому рівні. Це шанс для них», – зазначив напередодні головний тренер нашої команди Унаї Мельгоса.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак («Карпати» Львів), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – «Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – «Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Олег Федор («Карпати» Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря» Луганськ), Іван Лосенко («Кудрівка»), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Тимур Тутєров («Сандерленд», Англія), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Богдан Попов («Емполі», Італія).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».