Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету

Країна однієї з найсильніших команд світу переживає складні часи

У відповідь на різке посилення безпекових ризиків, спровокованих смертоносним терактом біля суду в Ісламабаді, Пакистан задіяв армійські та воєнізовані підрозділи для забезпечення всебічного захисту збірної Шрі-Ланки з крикету під час її поточного турне. Про це повідомляє «Главком».

Шрі-Ланка перебуває в Пакистані для участі в запланованих міжнародних матчах, включаючи серію з трьох одноденних матчів у Равалпінді, який знаходиться поблизу Ісламабада, а також подальшу участь у тристоронній серії з «двадцять20» (один з різновидів крикету, який характеризується короткою грою) із Зімбабве, які замінили Афганістан внаслідок побоювань щодо воєнних конфліктів.

Сам вибух, що стався у вівторок, був однією з найбільш смертоносних атак у столиці за останні роки: він забрав життя 12 людей і поранив 27 за межами ісламабадського суду. Цей інцидент, поряд із попередніми нападами бойовиків, призвів до того, що Пакистан заявив про перебування країни в «стані війни».

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві підтвердив у парламенті, що після того, як вибух викликав значне занепокоєння серед спортсменів Шрі-Ланки, начальник штабу армії Пакистану Асім Мунір особисто запевнив міністра оборони країни у повній безпеці команди.

Крикетна рада Шрі-Ланки повідомила, що кілька гравців просили дозволу повернутися додому після вибуху, який став першим нападом на цивільних осіб у столиці за десятиліття. Однак, Рада дала вказівку команді залишитися, оскільки пакистанська влада надала абсолютно надійні гарантії безпеки. Крім того, Президент Шрі-Ланки особисто поспілкувався з командою, заохочуючи їх продовжувати гру.

Варто відзначити, що крикет увійшов до програми Олімпійських Ігор-2028 у Лос-Анджелесі у вигляді формату «двадцять20». Під час турніру з цього виду спорту шість найкращих команд світу боротимуться за історичне олімпійське золото.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.