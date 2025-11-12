Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
Романчук також активно займається розвитком плавання в Україні
фото: Національний олімпійський комітет України

Михайло здійснює активну діяльність поза басейном під час паузи в кар'єрі

З 12 по 13 листопада у Лондоні пройде восьмий Європейський форум атлетів та Генеральна асамблея спортсменів, організовані Європейським олімпійським комітетом (ЄОК). Про це повідомляє «Главком»

Головною метою заходу стане обрання нового складу Комісії атлетів ЄОК на період 2025–2029 років. Серед кандидатів, які висунуті від літніх видів спорту, – Михайло Романчук, видатний український плавець, володар срібної та бронзової медалей Олімпійських Ігор 2020 року. Він також є членом Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, віце-президентом Федерації плавання України та Європейським молодим олімпійським послом. 

Вибори відбудуться 13 листопада у другий день Асамблеї. Загалом за шість вакантних місць для представників літніх видів спорту змагатимуться 16 кандидатів. Найвідомішими конкурентами Михайла стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Зорана Арунович, віцечемпіонка Олімпіади-2024 з художньої гімнастики Боряна Калейн та олімпійська чемпіонка з дзюдо Барбара Матич. Кожна Комісія атлетів Національного олімпійського комітету матиме один голос, щоб обрати своїх шістьох фаворитів. Крім того, до складу Комісії автоматично увійдуть двоє кандидатів від зимових видів спорту: Йоганна Таліхярм (біатлон) та Дінос Лефкарітіс (гірськолижний спорт).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Михайло Романчук плавання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13-річній Юй Цзиді підкорилося нове досягнення
13-річна плавчиня з Китаю Юй Цзиді встановила рекорд Азії
Вчора, 20:33
Захарова влаштувала істерику
Захарова згадала про нацизм через недопуск російських плавців до чемпіонату Європи
23 жовтня, 14:17
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Вчора, 13:52
Минулий сезон Крістіансен завершив на тридцятому місці загального заліку Кубка світу, показавши найгірший результат за сім років
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
6 листопада, 16:16
Наша команда у складі 36 спортсменів здобула 50 медалей
Збірна України з хортингу виграла командний залік чемпіонату Європи
5 листопада, 11:48
У новоспеченої біатлоністки є шанс потрапити до основної збірної Таїланду, яка в останні сезони не набирала очки до Кубків націй
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні
3 листопада, 16:26
Легендарний велогонщик під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 передавав смолоскип Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру
Пішов з життя найстаріший олімпійський чемпіон у світі
3 листопада, 12:17
Вікторія Сивопляс (у центрі) стала переможницею турніру в категорії BU15
Сивопляс стала переможницею юнацького сквош-турніру у Бухаресті
30 жовтня, 15:24

Новини

Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»
Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»
Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу
Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу
«Покажіть Путіну, що ви не боїтесь». Українські ультрас звернулися до європейських фанатів
«Покажіть Путіну, що ви не боїтесь». Українські ультрас звернулися до європейських фанатів
Україна здобула чотири медалі на турнірі з парабадмінтону у Токіо
Україна здобула чотири медалі на турнірі з парабадмінтону у Токіо
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua