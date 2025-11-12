Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів

Михайло здійснює активну діяльність поза басейном під час паузи в кар'єрі

З 12 по 13 листопада у Лондоні пройде восьмий Європейський форум атлетів та Генеральна асамблея спортсменів, організовані Європейським олімпійським комітетом (ЄОК). Про це повідомляє «Главком».

Головною метою заходу стане обрання нового складу Комісії атлетів ЄОК на період 2025–2029 років. Серед кандидатів, які висунуті від літніх видів спорту, – Михайло Романчук, видатний український плавець, володар срібної та бронзової медалей Олімпійських Ігор 2020 року. Він також є членом Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, віце-президентом Федерації плавання України та Європейським молодим олімпійським послом.

Вибори відбудуться 13 листопада у другий день Асамблеї. Загалом за шість вакантних місць для представників літніх видів спорту змагатимуться 16 кандидатів. Найвідомішими конкурентами Михайла стануть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Зорана Арунович, віцечемпіонка Олімпіади-2024 з художньої гімнастики Боряна Калейн та олімпійська чемпіонка з дзюдо Барбара Матич. Кожна Комісія атлетів Національного олімпійського комітету матиме один голос, щоб обрати своїх шістьох фаворитів. Крім того, до складу Комісії автоматично увійдуть двоє кандидатів від зимових видів спорту: Йоганна Таліхярм (біатлон) та Дінос Лефкарітіс (гірськолижний спорт).

